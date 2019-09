Festtage in Radevormwald : Rade feiert bei blendendem Wetter

Foto: Moll, Jürgen (jumo) 7 Bilder So feiert Rade die 523. Pflaumenkirmes.

Radevormwald Attraktionen für Familien und Stände zum Stöbern für Freunde von Kunsthandwerk und Kleidung verbindet die Veranstaltung in diesem Jahr.

Die Pflaumenkirmes ist in Rade der traditionelle Start in den Herbst und in diesem Jahr begrüßt die Kirmes ihre Besucher nicht nur mit vielen Attraktionen, sondern auch mit bestem Wetter. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) und die Stadt Radevormwald eröffneten die 523. Pflaumenkirmes am Freitag wie gewohnt mit der Unterstützung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr. Bürgermeister Johannes Mans überreichte den Pflaumenkorb.

In diesem Jahr setzen die Veranstalter erneut auf ein vielseitiges Programm, das sich an junge Besucher, Familien sowie an die ältere Generation richtet. „Wir haben große Fahrgeschäfte in die Innenstadt geholt, eine gemütliche Zone mit dem Herbstmarkt geschaffen und ein umfangreiches Bühnenprogramm erarbeitet. Es ist für jeden etwas dabei“, sagt Michaela Freitag von der WFG. Der Plan ging auf, denn die Innenstadt füllte sich am Samstagnachmittag in den späten Stunden immer mehr.

Info Am Dienstag wird die Kirmes abgebaut Familientag Am Montag, 16. September, steht die Pflaumenkirmes im Zeichen der Familie und hält für diese Besuchergruppe auch einige Ermäßigungen, an Fahrgeschäften, parat. Abbau Nach dem finalen Tag der 523. Pflaumenkirmes beginnt der Abbau der Kirmes Dienstagmorgen und wird diesen Tag voraussichtlich auch komplett in Anspruch nehmen. Die Straßensperrungen, die sich auf die Hohenfuhrstraße und die Kaiserstraße beziehen, werden nach dem Abbau wieder aufgelöst. Veranstalter der Pflaumenkirmes ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Radevormwald. Organisator des Herbstmarktes war Georg Ott aus Langenfeld.

Besonderer Anziehungspunkt sind die Fahrgeschäfte, wie der Auto-Scooter, das Kinderkarussell, der „Flying Swing“, „Mr. Beat“ und der „Musikexpress“, der bei Familien beliebt ist. „Ich finde die Kirmes ist dieses Jahr ziemlich gut, uns fehlt eigentlich nichts. Ein Breakdancer wäre vielleicht noch gut gewesen“, sagt Elina Loh, die mit ihrer kleinen Cousine auf der Kirmes unterwegs war.

Auf dem Marktplatz können Kinder Trampolin springen. Der Hohenfuhrplatz, auf dem die meisten Fahrgeschäfte stehen und der Herbstmarkt, der Samstag und Sonntag auf der Hohenfuhrstraße stattfand, sind durch die Kaiserstraße miteinander verbunden. Auf der Kaiserstraße reihen sich Imbissbuden aneinander, die Auswahl an kulinarischen Angeboten ist groß, Kinder können Luftballons und Kuscheltiere als Kirmeserinnerung erwerben. Eine etwas höhere Dichte an Fahrgeschäften hätte die Pflaumenkirmes zwar noch lebendiger gemacht, aber die Menschen kamen auch so in die Innenstadt. Die Pflaumenkirmes ist für die Bewohner der Bergstadt Pflichtprogramm.

Neben den Fahrgeschäften gab es am Wochenende ein Bühnenprogramm, in diesem Jahr nicht auf dem Marktplatz, sondern auf der Hohenfuhrstraße. Samstagabend spielte die Rock-Coverband „Phil ze Loud“ aus Köln, am Sonntag gestalteten die Schüler der Musikschule das Bühnenprogramm. Nach ihrem Auftritt kamen die Wuppertaler Puppenspiele auf die Bühne, für die die Pflaumenkirmes seit Jahren bekannt ist. „Es ist wichtig auf eine Mischung aus Altem und Neuem zu setzen“, sagt Michaela Freitag. Die Cheerleader von „Xtream“ zeigten ihr Können nicht nur auf der Bühne, sondern trainierten auch vor dem Rathaus. Mit gekonnten Sprüngen zogen die jungen Frauen ein großes Publikum an und konnten Nachwuchs-Cheerleader begeistern. Am Sonntagabend spielte dann die „San Marino Band“ Live-Musik an der Ecke Hohenfuhrstraße und Oststraße.

Er hat gut grinsen: „Mr. Beat“ gehörte zu den Fahrgeschäften, die beim Sonnenwetter gut zu tun hatten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)