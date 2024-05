Bergischer Naturschutzverein in Radevormwald Pflanzentauschbörse ist gefragt wie eh und je

Lina ist Hobbygärtnerin aus Leidenschaft, versucht sich derzeit als Selbstversorgerin mit den eigenen Hühnern. „Ich habe das von meinen Großeltern und Eltern geerbt, die waren schon immer alle im Garten aktiv.“ Statt in sich in den großen Gartenmärkten umzuschauen, kommt sie alljährlich lieber zur Pflanzentauschbörse. „Hier bekommt man häufiger noch Sorten, die nicht durchgezüchtet sind, und es ist immer spannend zu sehen, was die Leute so mitbringen.“ Sie komme nie mit einem gesteckten Ziel zur Börse. „Das, was mich anspricht, versuche ich dann zu tauschen.“ Auf anderen Tauschbörsen sei sie nie gewesen. „Wofür soll ich denn woanders hinfahren, wenn ich doch hier schon alles habe?“