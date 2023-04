Bergischer Naturschutzverein in Radevormwald Am Maifeiertag ist Pflanzentauschbörse

Radevormwald · Auch wenn vom Frühling noch wenig zu spüren ist, hat die Zeit begonnen, in denen Hobby-Gärtner ihre Grünflächen auf die Saison vorbereiten. Am 1. Mai gibt es in Radevormwald Gelegenheit, Stauden und andere Gewächse zu erhalten, die garantiert fürs bergische Klima geeignet sind.

11.04.2023, 16:53 Uhr

Auf dem Schulhof des GGS Stadt gibt es am Vormittag des 1. Mai wieder Gelegenheit, sich mit bewährten Pflanzen und Sämereien einzudecken. Und das ist nicht alles, was vor Ort geboten wird. Diesmal gibt es auch einen Flohmarkt mit Gartenliteratur. Foto: Moll, Jürgen (jumo)