CDU-Veranstaltung in Radevormwald : Zerstört Egoismus unsere Demokratie?

Radevormwald Pfarrer Dieter Jeschke stellte bei einer CDU-Veranstaltung nachdenklich stimmende Thesen auf.

Dieter Jeschke hatte für die Mitgliederversammlung der CDU Radevormwald am Mittwochabend einen Vortrag über das Thema „Was ist uns unsere Demokratie wert“ vorbereitet. Er ist nicht nur Pfarrer der reformierten Gemeinde, sondern in Radevormwald auch als Redner bekannt, dem man gerne und aufmerksam zuhört.

Nun hielt er einen Impulsvortrag über den Wert der Demokratie. Zunächst legte er mit der Definition von Demokratie die Diskussionsgrundlage des Abends und grenzte die Demokratie dabei von der Ochlokratie ab. Während die Demokratie die Herrschaft des Volkes ist, bedeutet die Ochlokratie die Herrschaft der Masse und den Verfall der Demokratie. „In der Demokratie steht das Allgemeinwohl vor dem Eigennutz. Eine Demokratie fusst auf informierten und gebildeten Bürgern, die mündig sind. Eine Ochlokratie stellt den Eigennutz und die Habsucht des Volkes in den Vordergrund“, sagt Dr. Jeschke. Er stellte sich und seinen Zuhörern die Frage, ob Deutschland noch in einer funktionierenden Demokratie lebt. „Sind die Bürger unseres Landes informiert und mündig oder sind sie eher triebgesteuert und kurzsichtig?“

Die Mitglieder der CDU zeigten sich begeistert von dem Vortrag und nutzen den Abend, um mit mit dem Geistlichen über Lösungsansätze zu diskutieren. „Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Bildung ist wichtig und wie kann es sein, dass heutzutage Noten ständig angefochten werden und Lehrer ständig unter Druck stehen. Die Rolle des Lehrers muss wieder gestärkt werden“, äußerte sich Sebastian Schlüter zu dem Impulsvortrag. Harald Weiss will, dass die Erwachsenen mehr in die Verantwortung gezogen werden und bei der Verrohung der Gesellschaft nicht nur die Jugendlichen betrachtet werden. „Wir haben die Kinder und Jugendlichen zu dem gemacht, was sie sind. Wir sind das eigentliche Problem“, sagte er.

Der Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg will in Zukunft mehr Vorträge in seine Mitgliederversammlungen einbinden, damit der Austausch so aktiv, wie am Mittwoch bleibt.