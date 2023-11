Kirchen in Radevormwald Pfarrer Jeschke wird am Sonntag verabschiedet

(s-g) Dr. Dieter Jeschke, der Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald, wird am kommenden Wochenende verabschiedet. Mit dem Jahreswechsel tritt er eine neue Stelle an, als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Tönisheide, einem Ortsteil von Velbert.