Reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald Abschied von einem vielseitigen Geistlichen

Radevormwald · Zwar bleibt er über Weihnachten noch den Gemeindegliedern in Radevormwald erhalten, doch schon jetzt wurde Pfarrer Dieter Jeschke am Sonntag offiziell verabschiedet. Zum Jahresende verlässt er die Stadt, um in Velbert-Tönisheide eine neue Stelle anzutreten.

04.12.2023 , 06:00 Uhr

Nach dem Gottesdienst in der reformierten Kirche am Markt folgte ein Empfang im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Nach der Abschiedsrede des Pfarrers wurden Geschenke überreicht. Links, Heike Löhr-Wigge, in der Mitte Geertje Jeschke. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía