Kirche in Radevormwald : Eine Andacht am Rand des Wiebachtals

Eine Andacht am Rand des Wiebachtals

Kirche in Radevormwald

Pfarrer Dieter Jeschke hielt ein Abendandacht an der Feldermanns Hütte in freier Natur. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Pfarrer Dieter Jeschke der reformierten Kirchengemeinde hat mit den Garten- und Freilichtandachten auf die Corona-Krise reagiert und steht aktuell für geistliches Zusammenkommen im kleinen Kreis zur Verfügung.

Pünktlich zu der Andacht an Feldermanns Hütte hörte es am Freitagabend auf zu regnen. Der Einladung der IG Wiebachtal folgten einige Menschen, die sich für die Andacht von Pfarrer Dieter Jeschke interessierten. Der Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde hat mit den Garten- und Freilichtandachten auf die Corona-Krise reagiert und steht aktuell für geistliches Zusammenkommen im kleinen Kreis zur Verfügung.

Die Menschen, die zu der Andacht am Rand des Wiebachtals kamen, genossen die Gemeinschaft, auch wenn sie mit Abstand stattfinden musste. Sabine Fuchs, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft, findet die Idee von Andachten unter freiem Himmel toll. „Die Andachten sind eine schöne Möglichkeit zusammenzukommen und Veranstaltungen, auch kirchliche Veranstaltungen, wieder aufleben zu lassen. Für uns als Verein ist die Andacht eine Premiere“, sagte sie.„Dieses Jahr war eine sehr außergewöhnliche Zeit, in der nicht viel Gemeinschaft stattgefunden hat. Aber mehr Menschen haben in diesem Jahr zur Natur zurückgefunden und auch das Wiebachtal besucht.“