Hilfsaktion in Radevormwald : Katholische Gemeinde St. Marien lädt zum 51. Andheri-Basar ein

Radevormwald Bei dem traditionellen Basar für einen guten Zweck gibt unter anderem viele weihnachtliche Artikel. Aber auch andere Angebote werden die Besucher im Caritashaus vom 1. bis 3. November finden.

Es wird viele weihnachtliche und nichtweihnachtliche Artikel und Leckereien geben. So manches schöne Weihnachtsgeschenk können die Gäste auf dem Basar schon frühzeitig besorgen, heißt es in der Ankündigung. Wie immer geht der Verkaufserlös aus dem Basar und dem Café zu 100 Prozent an die Andheri-Hilfe Bonn. In diesem Jahr werden die Erlöse dazu verwendet, um die Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in Uttar Pradesh/Nordindien zu verbessern. „In dieser Region Indiens ist die Armut so groß, dass die Kinder oftmals die Schule nicht besuchen können, da sie mithelfen müssen, den Lebensunterhalt der Familien zu verdienen“, teilt das Orga-Team mit. Trotzdem reiche das Einkommen oft nicht aus, um den Hunger zu stillen. Hinzu komme, dass in den entlegenen Dörfern wie in vielen Gegenden Indiens die Frauen kaum Ansehen und Rechte haben und von Armut besonders betroffen sind.