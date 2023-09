Judosportler und Judofunktionär aus Radevormwald Peter Frese feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag

In der Bergstadt ist er kein Unbekannter: Wenn Peter Frese am Mittwoch, 6. September, seinen 70. Geburtstag feiert, kann er auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Seine ersten Schritte auf der Welt machte der heute in Wuppertal lebende Frese in Radevormwald, wo er in Krebsöge aufwuchs, berichtet sein Weggefährte Manfred Heymann. Einen Teil seiner Jugendzeit verbrachte Frese in späteren Jahren in Goldenberg bei Lüttringhausen.