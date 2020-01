Wupperinsel in Dahlhausen : Führerloses Kajak in der Wupper löst Großeinsatz aus

Einsatzkräfte der Feuerwehr seilten sich an der Wupper in Dahlhausen ab, um das herrenlose Kajak zu bergen. Foto: Flora Treiber

Dahlhausen Kurz vor 15 Uhr wurde am Freitag ein Kajak im Bereich der Wuppertalstraße auf Höhe der Wupperaue geborgen. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot von knapp 80 Kräften vor Ort.

Die Feuerwehr Radevormwald wurde am Freitagnachmittag alarmiert, weil in der Wupper ein führerloses Kajak gesichtet wurde. Darauf rückten der erste und zweite Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr aus, sowie die Tauchergruppe der Feuerwehr, die Polizei und Rettungssanitäter.

Kurz vor 15 Uhr wurde das Kajak im Bereich der Wuppertalstraße auf Höhe der Wupperaue geborgen. Einsatzleiter und Wehrführer Dietmar Hasenburg beriet sich mit den Einsatzkräften vor Ort. „Wir haben das Kajak geborgen und Taucher, an Leinen gesichert, in die Wupper geschickt. Unter dem Kajak war keine Person, das Boot kann aktuell noch nicht zugeordnet werden“, sagte er gegen 15.10 Uhr. Seine Kameraden stellte Dietmar Hasenburg entlang der Wupper zwischen Dahlhausen und Dahlerau auf. Sie behielten die Strömung im Blick. „Wir müssen nach einer Person suchen, natürlich kann es auch sein, dass sich das Boot irgendwo losgerissen hat“, sagte der Wehrführer. Im Bereich Vogelsmühle gingen weitere Mitglieder der Tauchertruppe, ebenfalls an Leinen gesichert, ins Wasser. „Hier hat sich etwas Blaues an einem Baumstamm verfangen. Wir müssen überprüfen, worum es sich handelt“, sagte Heiko Balve vom Löschzug I.