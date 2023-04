Kulturkreis Radevormwald „Peer Gynt“ auf Bürgerhaus-Bühne

Das Rheinische Landestheater (RLT) Neuss führt das Werk in einer Inszenierung von Tom Gerber am Mittwoch, 10. Mai, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus auf, teilt der Kulturkreis mit. Eine Einführung in das Stück gibt es ab 19.10 Uhr. Karten für das Stück sind in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz erhältlich.