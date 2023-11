Politik in Radevormwald Elisabeth Pech-Büttner gibt Grünen-Fraktionsvorsitz ab

An der Spitze der Fraktion von Bündnis 90/Grüne in Radevormwald bahnt sich ein Wechsel an. Elisabeth Pech-Büttner wird Ende des Jahres den Fraktionsvorsitz abgeben. „Ich habe das bereits schriftlich dem Bürgermeister mitgeteilt und auch die Vorsitzenden der anderen Ratsfraktionen informiert“, bestätigte Pech-Büttner am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion.