Klinik in Radevormwald So wird die Sicherheit der Patienten gewährleistet

„Neben hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Medizin und Pflege gibt es zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die eine besondere Schulung und Fortbildung erfahren haben. Dazu gehören Hygienefachkräfte, Krankenhaushygieniker und Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter“, so Windgassen. Das umfangreiche Hygiene-Management am Sana Krankenhaus Radevormwald wird ergänzt durch Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention sowie weitere gesetzliche Empfehlungen, die nicht zwingend vorgeschrieben sind.