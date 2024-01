Sana Krankenhaus Radevormwald Patienten sollen mitreden dürfen

Es gibt ihn schon seit vielen Jahren: den Tag des Patienten, bei dem es um seine Rechte geht. Das Sana Krankenhaus Radevormwald unterstützt diesen Tag seit Jahren, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung, schließlich seien Patientenmeinungen heute wichtiger denn je. Auch 2024 unterstützt die Klinik an der Siepenstraße den besonderen Tag für den Patienten, der seit 2016 jedes Jahr am 26. Januar stattfindet. „Es sind das Beschwerdemanagement und die Patientenfürsprecher, die Patientinnen und Patienten bei Problemen und Beschwerden unterstützen“, sagt Pflegedirektor Dirk Windgassen. Jedes Jahr werden im Sana Krankenhaus Radevormwald etwa 5000 Patienten ambulant und stationär behandelt. „Sie alle können darauf vertrauen, dass wir sie ernst nehmen und für Hilfe, Verständnis und Unterstützung da sind, wenn es Probleme gibt“, sagt Windgassen.