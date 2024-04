Sana Krankenhaus Radevormwald „Jeder Patient hat auch eine Pflicht, sich selbst gegenüber“

Gesundheit gilt gemeinhin als höchstes Gut. Insofern ist der Weltgesundheitstag, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor 70 Jahren ins Leben rief, ein wichtiges Datum, um darüber nachzudenken, wie jeder Einzelne für sich Gesundheit definiert und was er bereit ist, dafür zu tun. Am Sonntag jährte sich der Gründungstag zum 70. Mal. Das nehmen die neue Geschäftsführerin des Sana Krankenhauses Radevormwald, Janine Bender, und der Ärztliche Direktor, Dr. Martin Ulatowski, zum Anlass, die Menschen in der bergischen Region noch stärker zu aktivieren, für das Thema zu sensibilisieren, damit sie noch mehr für ihre Gesundheit tun.