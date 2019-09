Partnerschaftskomitee Radevormwald-Châteaubriant : Partnerschafts-Komitee besucht die Europastadt Maastricht

Radevormwald Die Stadt im Süden der Niederlande spielte eine wichtige Rolle beim Zusammenwachsen des Kontinents. Für überzeugte Europäer ist sie ein interessantes Ziel.

() Wenn die Mitglieder des Partnerschafts-Komitees Châteaubriant auch sicherlich bevorzugen, in das Land der Partnerstadt, nach Frankreich, zu fahren, stoßen auch Besichtigungsfahrten in andere Nachbarländer immer auf großes Interesse.

Als nunmehr die Idee aufkam, die Stadt Maastricht zu besuchen und zu besichtigen, gab es sehr schnell 50 Interessenten und Teilnehmer für diese Fahrt. Das Interesse und Motto des Vereins ist bekanntlich immer darauf gerichtet, Fahrten im Sinne der Völkerverständigung und des gegenseitigen Kennenlernens durchzuführen. Nachdem ein bedeutender europäischer Vertrag in dieser Stadt geschlossen wurde, der. sogenannte Maastricht-Vertrag, bot sich eine derartige Fahrt an.

Dass die Stadt auch ein Lieblingsort von André Rieu ist, er in der Nähe in einem Schloss wohnt, spielte sicher für alle, die seine Musik lieben, eine wesentliche Rolle. Mit der Überzeugung, eine interessante Stadt kennengelernt und viele neue Eindrücke gewonnen zu haben, trafen die Teilnehmer am Abend wieder in Radevormwald ein.