Städtepartnerschaften von Radevormwald : Partnerschaftskomitee trifft sich

Helmut Stoffel, hier mit der Komitee-Vorsitzenden Erni Huckenbeck (l.) und Margarethe Waclawiec (Freundeskreis Nowy Targ), tritt nicht mehr für den Vorstand an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Der Vorstand des Partnerschaftskomitees Radevormwald-Châteaubriant lädt für Mittwoch, 30. März, zu einer Mitgliederversammlung in das Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz ein. Beginn ist um 18 Uhr. Es geltend die aktuellen Corona-Regeln.

„Auch den Städtepartnerschaften haben die Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre zugesetzt, viele geplante Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, Treffen mussten annulliert werden, Fahrten wurden nicht durchgeführt“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung. „Dieses war für das hiesige Partnerschaftskomitee umso schmerzlicher, da im Jahr 2021 eigentlich das 40-jährige Bestehen gefeiert werden konnte und sollte“, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle geplanten Feierlichkeiten hätten zunächst um ein Jahr verschoben werden müssen. Trotzdem habe ein Treffen mit Gesprächen im vergangenen Jahr in der Partnerstadt stattgefunden, „alles im Hinblick auf die auf dieses Jahr verschobenen Treffen und Feiern zur Würdigung dieses vieljährigen Jubiläums. Auch alle für die verschiedenen Anlässe geplanten Treffen mit den hiesigen Mitgliedern mussten der Pandemie geopfert werden“, teilt das Komitee mit. Nun hoffen die Mitglieder, dass wieder bessere Zeitung für die Stadtpartnerschaft kommen.