Selbsthilfegruppe in Radevormwald Parkinson-Betroffene machen sich gegenseitig Mut

Die Parkinsongruppe Radevormwald bietet Menschen, die an dieser Krankheit leiden, seit Jahren Unterstützung. Aus Anlass des Welt-Parkinson-Tages am kommenden Dienstag, 11. April, macht die Vorsitzende Agnes Hombrecher auf die Aktivitäten der Gruppe aufmerksam. „Auch wenn sie noch nicht heilbar ist, so ist Parkinson eine langsam fortschreitende Krankheit, und einige Symptome lassen sich gezielt behandeln“, erklärt Hombrecher, die auch die Parkinsongruppe in Wipperfürth leitet. „Dank immer besserer Behandlungsmöglichkeiten können viele Patienten noch Jahre, teils auch Jahrzehnte ein weitgehend normales Leben führen.“