Sport in Radevormwald : „Night on Bike“ steht auf der Kippe

Organisator Sven Schreiber, hier bei der „Night on Bike“ 2019 in Ispringrade, hofft noch, erwägt aber auch eine Verschiebung auf 2021. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Wenn die „Night on Bike“ auch im September nicht stattfinden kann, wird das Event auf 2021 verschoben. Dafür steht der Panoramamarsch.

Für sportliche Großveranstaltungen in Radevormwald war 2020 bisher kein gutes Jahr. Sven Schreiber, Inhaber der Agentur Hammerevents, organisiert die „Night on Bike“, die eigentlich im Juni stattfinden sollte. Obwohl der Veranstalter lange um das Datum gekämpft hatte, musste er sich dem Ausmaß der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schutzverordnung beugen. Ob das Bike-Event noch 2020 stattfinden wird, kann Sven Schreiber im Moment noch nicht sicher sagen. „Wir arbeiten an einer Lösung, aber aktuell muss man jede Woche mit neuen Regelungen rechnen. Niemand weiß, wie sich die Infektionszahlen entwickeln“, sagt er. Der Ausweichtermin für die „Night on Bike“ soll der 18. bis 20. September sein. Unter der aktuellen Coronaschutzverordnung wäre eine Umsetzung der Veranstaltung, besonders im Bezug auf das Fahrerlager, zu kostenintensiv. „Die Hygienebestimmungen können wir in einem Fahrerlager umsetzen, aber das ist eine zu große finanzielle Belastung. Auch Bereiche wie das Buffett müssen komplett umstrukturiert werden.“