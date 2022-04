Hilfsaktion geht von Radevormwald aus : Praktische Hilfe für die Ukraine

Firmenchef Heinz Engstfeld (links) und Pfarrer Dr. Dieter Jeschke mit fertig gepackten Paketen für die Ukraine im Lager des Unternehmens Glow2B. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Die Aktion „Das Bergische packt Pakete zum Überleben“ hat ihren Ursprung in Radevormwald. Das Ziel ist hochgesteckt: 17.160 Pakete sollen in diesem Jahr gepackt und verschickt werden. Ein Hindernis sind Hamsterkäufer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Wenn man Heinz Engstfeld, Geschäftsführer des Rader Unternehmens Glow2B, zuhört, wird klar, dass die Bemühungen um die Ukraine-Hilfe im Bergischen keine kurzfristige Sache ist. „Es ist ein Marathon, wir werden die Hilfe nicht nur kurzfristig organisieren müssen“, sagt Engstfeld. Und wenn man in das Lager des Unternehmens im Gewerbegebiet unterhalb des Aldi-Markts blickt, sieht man fleißige Hände Kiste um Kiste packen und mit Klebeband verschließen.

Ein weiterer Blick auf die fertigen Kisten macht endgültig klar, worum genau es geht. Ein Aufkleber in den ukrainischen Farben gelb und blau, auf dem steht: „From Germany with Love“ – angelehnt an den zweiten James-Bond-Film „Liebesgrüße aus Moskau“, der im Original „From Russia With Love“ heißt.

Info Sechs Ausgabe- und Sammelstellen in Rade Stellen Neben der Firma Glow2B (Erlenbacher Straße 3) können Pakete auch in der Martinigemeinde (Uelfestraße 15), der Stadtbücherei (Schlossmacherstraße 4-5), im Wartburghaus (Andreasstraße), im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Ludwig-Beck-Straße 4) und bei der FeG Grafweg (Grafweg 12) abgeholt und abgegeben werden. Spenden Spenden mit dem Verwendungszweck „Rade packt“ auf dem Spendenkonto des Bunds FeG Katastrophenhilfe, IBAN DE 07 4526 0475 0001 0006 00 kommen direkt der Paketaktion in Rade zugute.

Die Aktion „Das Bergische packt Pakete zum Überleben“ ist die Ausweitung der Aktion „Pakete zum Leben“, die in Rade seit mehreren Jahren in der Vorweihnachtszeit stattfindet. Die vollen Pakete, die im ganzen Bergischen Land gesammelt werden, werden von der Katastrophenhilfe des Bunds Freier evangelischer Gemeinden abgeholt und in die Ukraine oder die Anrainerstaaten – also nach Polen, Moldawien, die Slowakei oder Rumänien – gebracht.

Hintergrund ist natürlich der Krieg in der Ukraine, der die Menschen dort entweder zur Flucht zwingt oder zum Ausharren in ihrer zerstörten Heimat. In beiden Fällen brauchen sie Unterstützung – in Form von Lebensmitteln. Die auch aus den Paketen aus dem Bergischen kommen.

So groß die Hilfsbereitschaft in der Region auch ist – seit Beginn der Aktion sind bereits 1000 fertige Pakete bei Glow2B abgegeben worden, neun Paletten mit 52 Kisten pro Palette sind bereits von einem Lkw der FeG Katastrophenhilfe in deren Zentrallager im hessischen Wissenbach gebracht worden – so schwierig gestaltet sich das Spenden mittlerweile. Schuld daran sind diejenigen Mitmenschen, die es nicht lassen können, Lebensmittel wie Öl und Mehl zu hamstern. In kaum einem Supermarkt bekommt man noch Sonnenblumenöl, und auch normales Weizenmehl ist bereits Mangelware.

Daher habe man bei der Katastrophenhilfe reagiert. „Bislang gab es einen Einkaufszettel mit Waren, die in die Kisten dürfen. Es war wegen der Zollvorschriften wichtig, sich genau daran zu halten“, sagt Engstfeld. Das habe ich nun aber geändert. „Denn es ist natürlich nicht nur ein Problem, das Radevormwald betrifft“, sagt Pfarrer Dieter Jeschke, der zusammen mit Engstfeld die Idee für die ursprünglichen „Pakete zum Leben“ hatte und auch sonst sehr gut mit dem Unternehmer zusammenarbeitet. „Wir haben jetzt die Freigabe der Katastrophenhilfe, dass man sich nicht mehr an den ursprünglichen Einkaufszettel halten muss“, sagt Jeschke. Engstfeld ergänzt: „Ich war einkaufen, habe dabei überlegt, was mir in einer solchen Kiste mit Lebensmitteln wichtig wäre – und habe das dann gekauft.“

Statt der ursprünglichen Liste – zwei Liter Speiseöl, je zwei Kilo Mehl, Zucker und Reis, je ein Kilo Nudeln und Spaghetti – habe er etwa Zwieback, Fischkonserven, Müsliriegel oder Brühwürfel gekauft. „Lauter leckere Sachen – Schokolade ist aber ausgenommen, da wir langsam in die warme Jahreszeit übergehen und sie dann schmelzen würde“, sagt Engstfeld.