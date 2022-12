Aktion für Menschen in der Ukraine in Radevormwald Paket-Aktion ist ein großer Erfolg

Die Aktion „Pakete zum Leben“ ist in Radevormwald eine schon seit vielen Jahren eine Tradition, die bereits vor über zwei Jahrzehnten von der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg ins Leben gerufen worden ist. In diesem Jahr ist jedoch alles etwas anders. Sind die Pakete in den Vorjahren vor allem ganz allgemein für Hilfsaktionen in Süd-Ost-Europa gepackt und verschickt worden, hat der Krieg in der Ukraine für eine Ausweitung der Aktion gesorgt. „Wir haben seit März bereits an die 5000 Pakete mit Grundnahrungsmitteln und haltbaren Lebensmitteln verschickt“, sagt Gerhard Bosner von der FeG Grafweg.