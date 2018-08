Radevormwald: OVAG will Busverkehr nicht ausdünnen

Die Buslinie 626 in Dahlerau unterwegs. Seit Anfang des Jahres fährt der Bus auch Stationen im Bereich Önkfeld und Keilbeck an. Foto: Hans Dörner/hans dörner (archiv)

Die OVAG weist Gerüchte zurück, sie wolle den Nahverkehr in Rade ausdünnen. Allerdings werde die Strecke der Linie 626 über Önkfeld nur wenig genutzt. Geringen Zuspruch erlebt auch der Bürgerbusverein in den Wupperorten.

Beschwerden über die angeblich nicht ausreichenden Busverbindungen in Radevormwald, vor allem in den Wupperorten, gibt es seit längerem. Seit der Aldi-Markt in Vogelsmühle geschlossen hat, sind die Beschwerden noch dringender geworden. Vor allem ältere Menschen hätten Probleme, sich für den Alltag zu versorgen (die BM berichtete).