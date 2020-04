Busunternehmen : OVAG ermahnt: Keine Fahrräder mitnehmen, Spitzenzeiten meiden

Radevormwald Möglichst soll der Bus nur genommen werden, wenn es nötig ist, nicht für Freizeitfahrten. Der Bürgerbusverkehr unterliegt weiter den Einschränkungen.

Auch wenn der Nahverkehr nun wieder unterwegs ist, erinnert die OVAG-Geschäftsführung die Fahrgäste an die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,50 Meter. „Mit zunehmender Lockerung der Corona-bedingten Maßnahmen ist es aber nicht ausgeschlossen, dass besonders in Stoßzeiten die Einhaltung des empfohlenen Abstands nicht immer möglich ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Wir appellieren daher an alle Fahrgäste, beim Warten im Haltestellenbereich und im Bus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“ Fahrgäste, die zeitlich flexibel sind, sollten möglichst nicht in jenen Zeitfenstern den Bus nehmen, in denen beispielsweise viele Schüler oder Arbeitnehmer mit dem Nahverkehr unterwegs sind, also von 7 bis 8.30 Uhr vormittags und nachmittags von 13 bis 16 Uhr.