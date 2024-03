Kirche in Radevormwald Osterweg der FeG Grafweg wird aufgebaut

Der Osterweg ist ein etwa drei Kilometer langer Rundweg, der vom Parkplatz am Gemeindehaus in der Ortschaft Grafweg startet und wieder dorthin zurückführt. „Auf diesem Weg ist an etlichen Stationen die Passions- und Ostergeschichte kreativ und interaktiv gestaltet“, erklärt Pastor Volker Nieland. „Viele bringen sich hier ehrenamtlich ein. Eine tolle Möglichkeit für die ganze Familie, jung und alt.“