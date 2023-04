Stadtbücherei Radevormwald Osterprogramm und Legotag in der Bücherei

Es stehen viele Bücher, Hörbücher, Tonies, DVDs und Spiele zur Ausleihe bereit – Langeweile kommt da nicht auf. Auch hat die Stadtbücherei in den Osterferien mehrere Aktionen im Programm. Am Dienstag, 4. April, gibt es einen Spielenachmittag. Alle, die Lust haben, können Brettspiele und Kartenspiele in der Kinderbücherei ausprobieren. Bei Bedarf werden die Regeln erklärt. Am Donnerstag 6. April gibt es wieder das Büchereikino. Beginn ist um 15 Uhr. Zu sehen gibt es einen Animationsfilm, der auf Ostern einstimmt.