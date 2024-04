Bismarck-Museum in Radevormwald Ostern im Zweiradmuseum

Unbeeindruckt davon schauten sich die gut gelaunten Museumsgäste, eine Rad-Ausflugsgruppe des ADFC, interessiert die Exponate an, unter denen sich seit geraumer Zeit einige besondere Exemplare finden. Jürgen Frommhold aus Mönchengladbach und Gerd Jajschik aus Bad Honnef haben dem Bismarck-Museum nämlich Teile ihrer privaten Sammlungen überlassen. Es handelt sich dabei um insgesamt über 40 Kinderräder, Ruderrenner, Dreiräder und Bollerwagen aus Holz. Wunderschöne Erinnerungsstücke aus Kindertagen vergangener Generationen, die die Herzen einiger älterer Besucher in die Höhe schnellen ließen. Beide Sammler waren am Ostersonntag ebenfalls vor Ort und standen den interessierten Besuchern Rede und Antwort.

Für Hartmut Behrensmeier, Medienbeauftragter der IG Bismarck, war der Tag bereits nach einer Stunde und knapp 50 ersten Gästen ein voller Erfolg. Er hatte sich dafür eingesetzt, an diesem Feiertag zu öffnen. Normalerweise bleibt das Museum, das lediglich sonntags zwischen 13 und 17 Uhr öffnet, an Feiertagen nämlich geschlossen. Behrensmeier hatte mit seinem Vorschlag einen guten Riecher bewiesen. Die Besucher brachten aufgrund des verlängerten Wochenendes gleich mehr Zeit mit, um sich ausgiebig umzuschauen und mit Jürgen Frommhold und Gerd Jajschik ins Gespräch zu kommen.