Freie evangelische Gemeinde in Grafweg Die Ostergeschichte als Wanderung erleben

Wenige Meter weiter ist auch schon die zweite Station zu erkennen, ein langer, gedeckter Holztisch für 13 Personen, mit zwei langen Holzbänken an den Seiten. Baumscheiben als Teller, kleine Blumentöpfe aus Ton als Trinkgefäße. Ein wenig Blumenschmuck als Tischdekoration. Zu sehen ist an dieser Stelle die Szene des letzten Abendmahls, bei dem Jesus am Abend vor seinem Tod mit seinen zwölf Jüngern am Tisch saß, Brot und Wein teilte. Aus einem kleinen Behälter in unmittelbarer Nähe zur Tafel können sich Besucher kleine Brotchips herausnehmen und einen Moment an der Tafel Platz nehmen. Eltern und Kinder könnten sich hier die Geschichte des letzten Abendmahls erzählen oder auch einfach kurz innehalten, um den prächtigen Ausblick mit den natürlichen Wundern der Welt zu genießen. Menschen, die sich nicht kennen, aber im Glauben vereint sind, könnten sich hier begegnen.