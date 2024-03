Bürgerhaus in Radevormwald Dieses Osterferienprogramm bietet die Stadtbücherei

Am Donnerstag, 28. März, gibt es wieder Büchereikino. Die Bücherei zeigt einen lustigen und spannenden Trickfilm für Jungen und Mädchen ab sechs Jahren. Beginn ist um 15 Uhr, das Ende um zirka 16.30 Uhr. Im Mittelpunkt stehendie Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. In Element City leben Wesen, die aus diesen Elementen bestehen, friedlich zusammen. Aber eine richtige Freundschaft zwischen Feuer und Wasser – kann das gutgehen? Die feurig-flammende Ember und der junge Wade, der gerne mit dem Strom schwimmt, wollen es gern versuchen. Klar, dass da mal die Funken sprühen und auch mal Dampf aufsteigt! Doch ihre Unterschiede helfen den beiden, etwas ganz Elementares zu entdecken: wie viel sie tatsächlich gemeinsam haben. Den genauen Titel und weitere Informationen gibt es in der Stadtbücherei Radevormwald. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Verzehr von mitgebrachten Speisen (Chips, Snacks, usw.) ist nicht gestattet.