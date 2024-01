Politik in Radevormwald Stadt will Bereich Ost- und Schützenstraße aufwerten

Die Ratspolitik in Radevormwald wird sich in der kommenden Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 6. Februar, unter anderem mit der Gestaltungsanpassung im Bereich Oststraße, Schützenstraße und Bischof-Bornewasser-Straße beschäftigen. Wie die Verwaltung in ihrer Erläuterung zur Beschlussvorlage erklärt, sei dies eine wichtige Fußgängerachse, mit der die Hohenfuhrstraße mit dem Marktplatz verbunden werde. Es gebe jedoch „Defizite beim Erscheinungsbild“. Es sei daher das Ziel, diesen Bereich „durch eine Gliederung des Straßenraumes in Anlehnung an den Gestaltungskanon aufzuwerten und eine durchgängige Gestaltung des Straßenraumes im historischen Stadtkern zu erhalten“.