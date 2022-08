Evangelische Dorfkirche in Remlingrade : Konzert zum Abschluss der Orgelrenovierung

Die Orgel in der Dorfkirche in Remlingrade. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Remlingrade/Dahlerau Die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau lädt für kommenden Sonntag zu einem besonderen Orgelkonzert in die Dorfkirche ein.

Das dürfte ein Kunstgenuss werden: Die Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau lädt ein zu einem Orgelkonzert zum Abschluss der Orgelrenovierung in der Dorfkirche Remlingrade für kommenden Sonntag, 21. August, 17 Uhr. Dort spielt der ehemalige Remlingrader Organist Ben-David Ungermann. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird aber gebeten, berichtet die Sprecherin der Gemeinde, Dorit Lauterbach. Das Konzert bildet den Abschluss eines längeren Prozesses, denn das Jahr 2021 stand für zwei Monate ganz im Zeichen der aufwendigen Orgelsanierung in der hübschen Dorfkirche, an deren Ende Kosten von 52.000 Euro herauskamen. Die historische Orgel war von Schimmel befallen, dieser schlechte Zustand hatte sich zusehends auch auf den Klang ausgewirkt.

Der ehemalige Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau, Albrecht Keller, hatte die Sanierungsarbeiten begleitet, „Das Instrument ist komplett gereinigt worden, und das ist bei knapp 1200 Orgelpfeifen aufwendig. Der Schimmel-Befall in der Orgel ist auf die schwankenden Temperaturen in der Kirche zurückzuführen“, sagte Keller im Dezember 2021 im Gespräch mit unserer Redaktion. Viele Pfeifen, aber insbesondere die Holzelemente der Orgel hätten unter dem Wechsel der Temperaturen gelitten.

Die Orgelbauer Eibo Hecker und Christoph Meier-Kabelitz aus dem Orgelbau-Unternehmen Mebold in Siegen haben das Instrument, das 1987 in der Dorfkirche eingebaut wurde, bearbeitet. Das ursprüngliche Gehäuse der Orgel stammt von 1903, auch Teile aus dieser Zeit findet man noch in der heutigen Orgel. Bei dem Umbau der Orgel 1987 wurden die Prospektpfeifen neu angeordnet. Der Aufbau entspricht historischen Vorbildern und ist mit einem oben liegenden Hauptwerk, Sockelwerk und rückwärtigem Pedalwerk aufgebaut. Die Orgel wurde 1987 von der Firma Schumacher erbaut. Auch der Blasebalg wurde überarbeitet, denn auch er war defekt und konnte den Luftzug nicht mehr optimal führen. Der Balg war undicht.