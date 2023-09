Ungewöhnliches Konzert in Radevormwald Wenn die Orgel das Didgeridoo trifft

Die beiden Instrumente, die am Sonntagabend in der Lutherischen Kirche zum Einsatz kommen, verbindet auf den ersten Blick kaum etwas. „Orgel trifft Didgeridoo“. Es ist ein Treffen zweier Kontinente: Europa und Australien. Angelika Kozinowski-Werler an der Orgel und Tom Fronza am Didgeridoo haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Kombination anlässlich des 13. Deutschen Orgeltags am Sonntag mit Leben zu erfüllen. „Das Konzert ist unserem verstorbenen Gemeindemitglied Lore Fronza gewidmet, die den Kontakt zu ihrem Sohn Tom hergestellt hat“, sagte die Organistin. Man habe sich getroffen, sei sich sympathisch gewesen – und habe auch zusammen musiziert. „Leider zum ersten Mal auf Lores Beerdigung.“