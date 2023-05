Stadtbücherei Radevormwald „Größter Fehler im Garten ist pingelige Ordnung“

Wer einen Garten anlegt, der tut das aus Liebe zur Natur – so sollte man meinen. Doch so manches Gartengrundstück in Deutschland macht eher den Eindruck, als sollte Mutter Natur mit Gewalt herausgetrieben werden: Millimetergenau getrimmter Rasen, graue Flächen mit Kies und Schotter, mit dem Lineal abgemessene Beete und in Reih und Glied stehende Stauden. Vielfach verzichten Eigentümer inzwischen ganz auf echtes Grün: Kunstrasen oder Plastikattrappen mit Blätterformen erfüllen das Gemüt des Naturfreunds mit Grausen. Das Ganze ist nicht nur eine Frage der Ästhetik. Solche Gärten halten Tiere fern. Und angesichts der Warnungen der Fachleute vor den Folgen des Insektensterbens ist das ein ernstes Thema.