Kultur in Radevormwald Ein musikalischer Galerie-Besuch

Sie haben sich bereits als Tradition etabliert, die Sinfonischen Orchestertage in Radevormwald. Wie der Trägerverein auf seiner Webseite mitteilt, werden auch im Jahr 2024 über die Pfingsttage wieder drei klassische Musikwerke einstudiert und der Öffentlichkeit in einem Konzert präsentiert. Diesmal finden die Orchestertage in der Zeit vom 16. bis 21. Mai 2024 im Sport- und Seminarcenter in Radevormwald statt.