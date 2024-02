Ortschaft in Radevormwald In Önkfeld gibt’s im Sommer Open-Air-Kino

Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr war für die Kulturgemeinde zweifelsohne das Erntedankfest mit einem zusätzlichen Festtag im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums. Von den sonst regulären drei Festtagen (Freitag bis Sonntag) war der Samstag mit rund 700 Gästen der besucherstärkste Abend. Beim Umzug am Sonntag wirkten knapp 30 Gruppen mit und Tausende schauten sich das Spektakel am Wegesrand an. Das Konzert der „Dorfrocker“, mit dem sich die Kulturgemeinde zum Jubiläum selbst beschenkte, lockte an dem zusätzlichen Festtag am Montagabend rund 1000 Besucher ins Zelt. „Ein voller Erfolg und eine tolle Werbung für unser Erntedankfest“, urteilte Jürgen Fischer. Durch die erfolgreichen Veranstaltungen konnte die Kulturgemeinde nach zwei Flautejahren auch wieder ein Plus für die Vereinskasse erwirtschaften, und das trotz der deutlich steigenden Unterhaltungskosten.