Ehrenamtliches Engagement in Radevormwald : Online-Tipps zum Dorfwettbewerb

Dorfgemeinschaften können sich für den Kreiswettbewerb wieder anmelden. Foto: Obk

Radevormwald Trotz allem gibt es auch in Zeiten der Pandemie ein großes ehrenamtliches Engagement. Viele Menschen engagieren sich weiterhin, bringen Projekte voran und verbessern die Lebensqualität vor Ort. Der Kreis bietet am 13. Januar eine Informationsveranstaltung für Interessenten an.

Für das Jahr 2022 hat der Oberbergische Kreis den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (www.obk.de/dorfwettbewerb) auf Kreisebene ausgeschrieben. Die Arbeit der Dorf- und Siedlungsgemeinschaften ist bereits seit längerer Zeit durch die Corona-Pandemie erschwert.

Im Oberbergischen Kreis existieren zahlreiche attraktive und lebenswerte Dörfer mit starkem Gemeinschaftssinn und dem Willen, die eigene Zukunft und das Lebensumfeld mitzugestalten. Diese Erfolge können im Wettbewerb gezeigt werden. Gemeinsames Handeln und Miteinander stehen dabei im Vordergrund.

Doch wie kann die Bewerbung und die damit verbundene Abstimmung im Vorfeld unter Einhaltung der Coronaregelungen erfolgen? Was ist bei den Bewerbungsunterlagen zu beachten und wie kann der Besuch der Bewertungskommission gut geplant und vorbereitet werden? Was ist zu bedenken?

Diese und weitere Fragen finden im Rahmen eines Online-Angebotes des Dorfservice Oberbergs am 13. Januar 2022 um 18 Uhr ein Forum. Der Dorfservice bietet an diesem Abend Informationen und Tipps rund um den Wettbewerb und beantwortet Fragen.