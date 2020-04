Online-Liste : Gastronomie-Infos auf einen Blick

Radevormwald Eine Online-Liste gibt Auskunft, welche Betriebe in Rade derzeit kochen und liefern. Zu finden ist die Aufstellung auf der Seite der Wirtschaftsförderung.

Während viele Läden in der kommenden Woche wieder öffnen dürfen, müssen sich die Inhaber von gastronomischen Betrieben weiter gedulden. Für Gaststätten, Restaurants und Imbisse ist das eine große Belastung. „Die Enttäuschung ist riesengroß, weil wir dringend einen Termin gebraucht hätten. Einen Termin, auf den wir hinarbeiten und -leben können. Neben der wirtschaftlichen verschlechtert sich damit auch die emotionale Situation in den Betrieben von Tag zu Tag“, erklärte Bernd Niemeier, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Nordrhein-Westfalen, nach der Entscheidung von Bund und Ländern am Mittwoch.

Doch in der Corona-Krise sind viele Anbieter auf kreative Lösungen verfallen. Auch in Radevormwald sind viele Betriebe dazu übergegangen, ihren Kunden Essen und Trinken zu liefern. Nachdem vor einigen Wochen die Werbegemeinschaft und die Wirtschaftsförderung eine Liste ins Netz gestellt hatten, auf der sich die Radevormwalder über die aktuellen Dienstleistungen des Einzelhandels auf einen Blick informieren konnten, ist nun auch eine Liste online, die Auskunft darüber gibt, welche gastronomischen Betriebe derzeit Mahlzeiten zum Mitnehmen anbieten oder an die Kunden liefern. Auf diese Weise können die Bürger auch etwas für die ortsansässigen Gastronomen tun. Heike Ueberall (Foto: Stefan Gilsbach), Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (WfG), wies unsere Redaktion am Freitag auf diese Liste hin. Zu finden ist die Aufstellung der Betriebe im Netz auf der Seite der WfG www.tourismus-radevormwald.de unter dem Motto „Gastro: Wer kocht? To Go? Wer liefert?“. Auch über die Möglichkeit, die Unternehmen derzeit zu kontaktieren, gibt es Informationen.