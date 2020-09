Klimaschutz in Radevormwald : Online-Informationsabende zum Thema Solarenergie

Klimaschutz in Radevormwald

Radevormwald Nachdem die erste Informationsveranstaltung in Herbeck eine große Resonanz hatte, werden nun weitere Veranstaltung übers Netz angeboten. Im Mittelpunkt stehen Auskünfte für Hausbesitzer, die überlegen, Photovoltaik für ihr Gebäude zu nutzen.

(s-g) Immer mehr Hausbesitzer oder Bauherren beziehen erneuerbare Energien in die Sanierungs- oder Neubauplanung mit ein und überlegen, welche Investitionen mit langfristiger Perspektive sinnvoll sind. Die eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach lohnt sich dann am meisten, wenn viel Solarstrom vor Ort verbraucht und nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird. So wird es möglich, sich ein Stück weit von zukünftigen Strompreisentwicklungen unabhängig zu machen.