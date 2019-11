Theater in Radevormwald : Ohne Stromnetz verloren

Radevormwald Der Krimi „Blackout“ füllte das Bürgerhaus. Ein Theaterstück über Terror und unsere Abhängigkeit von Elektrizität.

Mit „Blackout“ erreichte der Kulturkreis Radevormwald am Mittwoch mehr Zuschauer als bei den anderen Theaterstücken der aktuellen Spielzeit. Das Interesse an dem Krimi über mögliche Terroranschläge der Zukunft und unsere Abhängigkeit von Strom war groß. Auch Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums sind zu der Vorstellung gekommen, um sich mit der Inszenierung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel, auseinanderzusetzen.

Kontrastprogramm Die nächste Theaterveranstaltung des Kulturkreises findet schon am kommenden Mittwoch, 20. November, 19.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Das Rheinische Landestheater Neuss kehrt mit der Komödie „Schöne Bescherung“ von Alan Ayckbourn nach Radevormwald zurück. Die Einführung in das Theaterstück beginnt bereits um 19.10 Uhr im Foyer des Bürgerhauses. Die Komödie rückt den Wahnsinn rund um Weihnachten in den Mittelpunkt der Handlung. Der bürgerliche Frohsinn ist nämlich gar nicht so leicht zu erfüllen.

Was passiert also, wenn dieses Verbundnetz außer Betrieb gesetzt wird? „Blackout“ erzählt die Geschichte eines Terroranschlags auf eben dieses Stromnetz, das ganz Europa trifft. Alle 24 Länder liegen im Dunkeln, die Wasserversorgung bricht zusammen, die Wirtschaft macht in kurzer Zeit riesige Verluste und die Menschen stoßen nach wenigen Tagen ohne Strom an ihre Grenzen der Überlebensfähigkeit. Durch den fehlenden Strom können auch keine Informationen, wie gewohnt, in Sekundenschnelle übermittelt werden.