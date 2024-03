Pflanzaktion mit Kindern in Radevormwald „Dürften wir den Bäumen auch Namen geben?“

Damit die gepflanzten Bäumchen nicht gleich von Rehen abgeknabbert werden, wird das Gelände noch eingezäunt, kündigt Sascha Lambeck an. Schließlich wollen die Kinder auch verfolgen, wie die Bäumchen wachsen – und hoffentlich eines Tages so stattlich werden wie die Eiche, die am Weg zu der Freifläche steht. „Wie alt mag die wohl sein?“, fragt Stefan Wende die Kinder. Die Mutmaßungen sind recht unterschiedlich: 20 Jahre? 100 Jahre? Der Förster gibt die Antwort: „Etwa 90 Jahre. Der Baum ist drei Mal so alt wie eure Eltern.“ Eines Tages, wenn aus den Setzlingen schon richtige Bäume geworden sind, werden die Kinder von heute sicher stolz sein, dass sie selber ihren Teil dazu beigetragen haben – dem Zauberpulver sei Dank.