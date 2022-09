Sekundarschule Radevormwald : Mutig am Mikro – eine neue Schulband entsteht

Info

Große Vorbilder Die Schulband kann der erste Schritt zu einer großen Musikkarriere sein: Heute weltberühmte Musikgruppen, dessen Mitglieder sich aus der Schulzeit kennen und/oder als Schulband begannen, sind beispielsweise The Beatles, U2, Pink Floyd, The Who, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Green Day oder Boys II Men.