Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte : Offener Treff für Menschen mit psychischen Leiden

Radevormwald An der Grabenstraße 4 wird ab dem kommenden Dienstag ein neues Angebot eröffnet. Betroffene können sich hier bei Kaffee und Kuchen austauschen, auch andere Freizeitangebote sind geplant.

Einen offenen Treff für alle, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, ruft die Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte (OGB) in ihren Räumen in der Grabenstraße 4 in Radevormwald ins Leben. Immer dienstags zwischen 15 und 17 Uhr können sich hier Betroffene ab Dienstag, 5. Oktober, bei Kaffee und Kuchen austauschen. Je nach Wunsch gibt es außerdem Musik, Spiele und mehr. Auch Ausflüge und andere Freizeitangebote sind geplant. Ansprechpartner und immer mit dabei ist der pädagogische Mitarbeiter der OGB Bernd-Walter Schmidt, der auch einen vergleichbaren Treff in Lindlar betreut und außerdem im ambulant betreuten Wohnen der OGB tätig ist.