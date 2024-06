Ambulantes Ökumenisches Hospiz Radevormwald „Offene Gartenpforte“ zugunsten des Hospizes

Am Samstag, 15. Juni, wird das Ehepaar Anja und Georg Kalkum im Rahmen der „Offenen Gartenpforte von 11 bis 17 Uhr den eigenen Garten am Eichenweg 23 in Radevormwald öffnen. Alle Gartenliebhaber und interessierte Menschen sind herzlich willkommen. Die Gäste erwartet ein liebevoll und ideenreich gestalteter Garten sowie ein inspirierender Austausch unter Gartenfreunden. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.