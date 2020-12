Vereinsleben in Radevormwald : Önkfelder Urgestein – Trauer um Rainer Albert

Vereinsleben in Radevormwald

Radevormwald Der langjährige Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, der auch mehr als 50 Jahre im Chor „Serenita“ aktiv war, starb im Alter von 69 Jahren. Jürgen Fischer, Vorsitzender der Kulturgemeinde, würdigt seinen Weggefährten.

Die Önkfelder nehmen Abschied von einem Urgestein des örtlichen Vereinslebens: Rainer Albert ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Sein Name ist nicht zuletzt mit der berühmtesten Veranstaltung der Ortschaft verbunden, dem Erntedankfest. Von 1985 bis 2017 leitete er die Dorfgemeinschaft und war somit Kopf des Organisations-Teams für das Fest. In dieser Funkion moderierte er sowohl den Erntedankzug wie auch den Seniorennachmittag im Rahmen der Festtage. Vor drei Jahren gab er den Vorsitz der Dorfgemeinschaft an Jürgen Fischer ab, den Vorsitzenden der Kulturgemeinde.