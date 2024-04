Osterfeuer in Radevormwald Spaß und Besinnlichkeit bei Önkfelder Ostertradition

Schnell hatte sich die ehemalige Landschule in Önkfeld am Samstagabend mit Freunden und Nachbarn gefüllt. Nach einem stillen Karfreitag sehnten sich die Besucher offensichtlich nach Geselligkeit, die sie hier auf dem Dorf in netter Gemeinschaft fanden. Um sich die Zeit bis zum Osterfeuer bei Einbruch der Dunkelheit zu verkürzen, wurde heiter gespielt – das traditionelle Eierkippen. Dafür hatte die Kulturgemeinde jede Menge bunte, hartgekochte Eier zur Verfügung gestellt, die die ehrgeizigen Kontrahenten in einem unvorhersehbaren Duell gegeneinanderstoßen mussten. Als Sieger aus der Runde ging hervor, wessen Ei ohne Knacks die Kollision überlebte. Ein sehr einfaches Spiel, das jedoch jedes Jahr für viel Freude bei den Teilnehmern sorgt.