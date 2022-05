Feuerwehr in Radevormwald : Kinderfeuerwehr krönt das Maifest

Löschangriff der Jüngsten: Die Kinderfeuerwehr in Önkfeld löschte am Sonntag eine brennende Hütte - unter großem Interesse der Festgäste. Foto: Theresa Demski

Önkfeld In Önkfeld richtete die Feuerwehr am 1. Mai ihren traditionellen Frühschoppen aus. Es war das erste große Fest nach der Corona-Pause – mit Feuer, Maibowle und viel Geselligkeit. Auf den Tanz in den Mai wurde aber noch verzichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Eine Hütte steht in Flammen. Die Rauchsäule steigt über Önkfeld zum Himmel. Und in der Ferne ist das Martinshorn zu hören. „Wir waren richtig aufgeregt“, wird Mika Hedderich (10) später sagen. In diesem Moment sitzt er aber im Einsatzfahrzeug und konzentriert sich auf die Kommandos für seine Kameraden. Schließlich ist er Gruppenführer der Kinder-Feuerwehr in Önkfeld.

Mit den anderen Jungen und Mädchen seiner Einheit und mit Cedric Kleinschmidt, dem Leiter der Kinderfeuerwehr, hat Mika im benachbarten Heidt auf den Anruf gewartet. Jetzt brausen sie mit Blaulicht Richtung Önkfeld. Dort lodern inzwischen die Flamen aus den Fenstern der kleinen Hütte. Hunderte haben sich in sicherer Entfernung einen Platz gesucht.

Info Neues Fahrzeug kurz vor der Pandemie Feuerwehr Im Sommer 2019 bekam die Feuerwehr in Önkfeld ein neues Einsatzfahrzeug. Das Model LF10-Kath ersetzte das 28 Jahre alte LF8. Auf dem 290 PS starken Fahrzeug mit Automatikgetriebe ist ein Wassertank für 1600 Liter Wasser verbaut. Löschzüge Das Stadtgebiet ist in neun Löschgebiete aufgeteilt. Die neun Einheiten mit 240 aktiven Feuerwehrleuten sind zu drei Löschzüge zusammengefasst: Löschzug I mit den Einheiten Stadt und Herbeck; Löschzug II mit den Einheiten Önkfeld, Remlingrade und Herkingrade und Löschzug III mit den Einheiten Landwehr, Wellringrade, Borbeck und Hahnenberg.

Kaum hat der Feuerwehrwagen am Festplatz gehalten, springen die Kinder aus dem Fahrzeug und lauschen Mikas Kommandos. Sie rollen Schläuche, sie sausen auf die Wiese, inspizieren aus sicherer Entfernung die brennende Hütte und dann ruft Mika: „Wasser Marsch!“ Der Löschangriff beginnt. Innerhalb weniger Minuten haben die Kinder aus Önkfeld das Feuer gelöscht. Die Zuschauer jubeln. Mika kontrolliert mit einer Wärmebildkamera, ob sich wirklich keine versteckten Herde mehr in der Hütte verbergen. Dann schleicht sich ein freches Grinsen auf die Gesichter der Kinder – und sie wenden die Schläuche Richtung Publikum. Der Wasserangriff gilt jetzt vor allem den Leitern der Kinderfeuerwehr. Aber auch im Publikum bekommt manch einer eine ordentliche Dusche ab.

Zum ersten Mal nach der langen Corona-Pause feiert die Feuerwehr in Önkfeld wieder ihr Fest zum 1. Mai. Auf den rauschenden Tanz im Festzelt haben die Kameraden verzichtet. „Wegen Corona und wegen des Krieges“, sagt Cedric Kleinschmidt, „es kam uns nicht richtig vor, in den Mai zu tanzen, während in der Ukraine Krieg herrscht.“ Also belässt die Feuerwehr es am ersten 1. Mai bei einer Einladung zum Frühschoppen – mit der traditionellen Vorführung der Kinderfeuerwehr. Schon am Vormittag haben die ersten Bratwürste auf dem Grill gelegen, und die erste Maibowle hat die Seite des Tresens gewechselt. „Wir hatten trotz allem auch das Gefühl, dass sich die Menschen wieder ein Fest und Geselligkeit wünschen“, sagt Kleinschmidt. Und dieser Eindruck bestätigt sich am Sonntag.

Kinder, Familien, Erwachsene und Senioren in Önkfeld sind auf den Beinen. Sie nehmen die Abzweigung zum Feuerwehrgerätehaus und freuen sich vor allem darüber, mal wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. In großer Runde. Schnell sind die ersten Trinksprüche zu hören, Besucher fachsimpeln über Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge, und Mika rollt mit seinen Kameraden die Schläuche auf. „Das ist für uns schon etwas Besonders“, sagt er, „wir üben nämlich ohne Feuer. Trockenübungen sozusagen.“

Gerätekunde, Erste Hilfe, Kommandos: Das ganze Jahr über trainieren die Kinder bei den regelmäßigen Treffen – fast wie die Großen. Pünktlich zur Vorführung kommen dann die echten Flammen ins Spiel und die Hütte, die von der Löschgruppe Remlingrade spendiert wird. Es ist eine Tradition in Önkfeld. „Schon als ich noch in der Kinderfeuerwehr war, haben wir am 1. Mai gezeigt, was wir konnten“, sagt Cedric Kleinschmidt.

Dieses Privileg soll auch den Sechs- bis Zwölfjährigen der aktuellen Gruppe nicht verwehrt werden. „Es ist ein hartes Stück Arbeit“, sagt Kleinschmidt, „jeder Schritt folgt hier einer genauen Ordnung und Vorschrift.“ Und auch Mika betont, dass die Löscharbeiten nicht so einfach seien, wie sie vielleicht aussehen. Die Schläuche seien schwer. Und der Wasserdruck hoch. „Das ist Teamarbeit“, sagt er, „das schaffen wir nur zusammen.“

Und genau das gefalle ihm auch bei der Feuerwehr so gut. Es sei eine Gemeinschaftsaufgabe. „Und es macht richtig Spaß“, sagt er. Irgendwie habe er das wohl auch von seinem Vater geerbt, der sich auch für die Feuerwehr engagiere.