Ortschaft von Radevormwald : Ein ungewohnt stilles Jahr in Önkfeld

Önkfeld Weder Bratwurstlotto noch Erntedankfest konnten nach dem Beginn der Corona-Pandemie stattfinden. Nun hofft der Vorsitzende der Kulturgemeinde, dass es mit einem Osterfeuer 2021 wieder los gehen könnte.

Doch das Jahr 2020 ist in Önkfeld recht still verlaufen – und nach dem Grund muss man nicht lange fragen. „Wir konnten Anfang das Jahres noch die Jahreshauptversammlung und einen Bratwurstlottoabend veranstalten“, berichtet Jürgen Fischer, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Dann schlug die Corona-Pandemie zu.

„Natürlich bedeutet die Absage von Veranstaltungen auch immer einen Verlust an Einnahmen für den Verein“, sagt Jürgen Fischer. Und auch die Vermietung der Dorfschule für Feiern lief in diesem Jahr spärlicher als sonst, was ebenfalls weniger Geld für die Vereinskasse bedeutete. „Normalerweise haben wir im Jahr bis zu 15 private Veranstaltungen in dem Gebäude“, berichtet Fischer. „In diesem Jahr waren es um die fünf Mal.“ Allerdings habe das Jahr die Kulturgemeinde nicht in Existenznot gebracht.