Brauchtum in Radevormwald : Önkfelder gratulieren Königin zur Hochzeit

Jürgen Fischer (r.) gratuliert Erntekönigin Mona Osenberg und Ehemann Mike. Foto: Kulturgemeinde Foto: Kulturgemeinde Önkfeld

Önkfeld Erntekönigin Mona Osenberg hat geheiratet. Viele haben gratuliert, darunter auch der Vorsitzende der Kulturgemeinde, der sich zusammen mit den Vorstandskollegen Gedanken macht über das diesjährige Erntedankfest.

Eine Hochzeit unter „Royals“ in der Ortschaft Önkfeld meldet die dortige Kulturgemeinde. „Unsere amtierende Erntekönigin Mona Osenberg hat am vergangenen Freitag geheiratet“, teilt der Vorsitzende Jürgen Fischer mit. „Als Vertreter der Dorfgemeinschaft habe ich ihr und ihrem Ehemann Mike einen Blumenstrauß im heimischen Garten überreicht. In normalen Zeiten hätten unsere Bändertanz-Kinder bestimmt Spalier gestanden. Doch trotz Corona hatten die Beiden viel Spaß bei ihrer standesamtlichen Trauung.“ Das Paar habe sich auch über die zahlreichen Gratulanten gefreut, die über das Wochenende verteilt vorbei kamen.

In diesem Zusammenhang werden sich viele Bürger fragen, wie es in diesem Jahr mit dem beliebten Erntedankfest in Önkfeld aussieht. Jürgen Fischer bestätigt, dass es bereits zahlreiche Anfragen dazu gegeben habe. „Der Vorstand berät im Augenblick die verschiedenen Möglichkeiten. Eine generelle Absage zum jetzigen Zeitpunkt wäre verfrüht. Wir müssen die Vorgaben für Großveranstaltungen ab September abwarten, gehen aber nicht davon aus, ein Erntedankfest im üblichen Rahmen zu feiern.“