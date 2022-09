Brauchtum in Radevormwald : Önkfeld freut sich – endlich wieder Erntedankfest

Der Bändertanz auf der Festwiese, hier beim vom Wetter verwöhnten Erntedankfest im Jahr 2018, ist einer der Höhepunkte im Programm. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Önkfeld Zwei Jahre lang fiel die beliebte Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus. Nun will die Kulturgemeinde an die Tradition mit drei Festtagen wieder anknüpfen.

Mona Osenberg ist eine Rekordhalterin. In den Annalen des Erntedankfestes in Önkfeld hat niemand so lange den Titel der Erntekönigin getragen. Eigentlich wird jedes Jahr eine neue Dame aus der Ortschaft gekürt, um diesen Ehrentitel zu tragen, doch dann kam im Jahr 2020 die Corona-Pandemie. Zwei Jahre lang fielen alle Veranstaltungen rund um das Erntedankfest in Önkfeld aus, und Mona Osenberg trug ihren im Jahr 2019 verliehenen Titel weiter. Inzwischen heißt sie offiziell Mona Osenberg-Hempen. „Denn mittlerweile ist unsere Erntekönigin verheiratet und hat ein Kind bekommen“, sagt Jürgen Fischer und schmunzelt. Der Vorsitzende der Kulturgemeinde freut sich, dass die Önkfelder vom 30. September bis 2. Oktober wieder an die Tradition anknüpfen können. Und auch außerhalb der Ortschaft werden sich Menschen freuen, denn das Erntedankfest ist überregional beliebt.

Mona Osenberg-Hempen wird somit am Freitag, 30. September, den Titel der Erntekönigin an eine andere Bewerberin abgeben. Und an denen gibt es keinen Mangel: „Derzeit gibt es 16 Bewerberinnen“, verrät Jürgen Fischer. „Das ist schon eine außergewöhnlich hohe Zahl. Das Alter der Bewerberinnen liegt zwischen 25 und 50 Jahren.“

Info Achtung, Sperrung auf der B 483 beachten Sperrung Im Zusammenhang mit dem Erntedankfest gibt es am Sonntag, 2. Oktober, von zirka 14.30 bis 15.30 Uhr eine Sperrung der B 483. Die Bundesstraße ist dann zwischen den Ortschaften Karlshöhe und Wellringrade in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Von Wellringrade aus ist die Zufahrt nach Filde weiterhin möglich. Feierabendmarkt Die Kulturgemeinde Önkfeld ist am heutigen Freitag, 23. Oktober, zum ersten Mal auf dem Feierabendmarkt in Radevormwald vertreten. Von 17 bis 21 Uhr bieten die Önkfelder Hotdogs und Popcorn an.

Die Organisatoren des Festes haben in diesem Jahr den Verlauf etwas abgeändert. Der bunte Dorfabend, der sonst immer montags stattfand, ist nun auf den Samstag verlegt worden. Der Montag ist kein Festtag mehr, und das hat Gründe. „Wir haben gemerkt, dass die Besucherzahlen montags in den vergangenen Jahren rückläufig waren“, berichtet Fischer. Ein Grund sei wohl, dass es schwierig für manche sei, sich an einem Werktag freizunehmen.

Und so präsentiert sich der neue Ablauf: Am Freitag, 30. September, ist um 14.30 Uhr der traditionelle Seniorennachmittag im Festzelt. 300 Seniorinnen und Senioren haben sich angemeldet. Der Nachmittag wird von der Stadt Radevormwald, dem Trägerverein „aktiv55plus“ und der Kulturgemeinde organisiert. „Die Stadt Radevormwald hat sich dafür entscheiden, die insgesamt 16 Helfer des Abends, die sich aus Schülern und einer Lehrerin des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der Sekundarschule Radevormwald zusammensetzen, vor der Veranstaltung auf das Corona-Virus zu testen, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt. Getestet werde im Rathaus von einer geschulten Mitarbeiterin der Stadt. Zwar sind derzeit keine Testungen für ähnlich Veranstaltungen vorgeschrieben, doch möchten die Organisatoren auf Nummer sicher gehen. Die Stadt rät den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sich im Vorfeld selber zu testen.

Für das Programm des Seniorennachmittags sorgt die Kulturgemeinde. Alle Gäste können sich bei Kaffee und Kuchen auf ein umfangreiches Programm im Festzelt freuen. Auch Bürgermeister Johannes Mans und die stellvertretende Landrätin des Oberbergischen Kreises Margit Ahus nehmen teil. Die Seniorinnen und Senioren werden mit fünf Buslinien nach Önkfeld gebracht, für die sie sich im Vorfeld angemeldet haben.

Am Freitag um 20 Uhr findet dann die Wahl der Erntekönigin 2022/2023 statt. Der Eintritt kostet neun Euro. Geboten wird auch hier ein unterhaltsames Programm, dass von den Kindern und Erwachsenen der Dorfgemeinschaft gestaltet wird. Für Stimmung sorgt die Band „Sam-Tanzmusik“.

Am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr, findet dann, wie bereits erwähnt, unter dem Titel „Tanz unter der Erntekrone“ der bunte Dorfabend statt. Der Eintritt beträgt neun Euro, es spielt die Band „Sam-Tanzmusik“.