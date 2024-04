Brauchtum in Radevormwald Feuerwehr Önkfeld feiert „Tanz in den Mai“

Die Feuerwehr Önkfeld feiert auch in diesem Jahr den traditionellen „Tanz in den Mai“ im Festzelt am Geräthaus. Start ist am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr mit einer DJ-Party. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Für Stimmung und Tanz sorgt DJ-P von P2R Music. Neben guter Musik bieten die Organisatoren verschiedenste Getränke von Bier bis Maibowle an, darüber hinaus kann man sich am Grillwagen kulinarisch verwöhnen lassen.