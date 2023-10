Serie Vereine in Radevormwald Tenöre und Bässe, bitte melden!

An moderne Hits auf Englisch allerdings haben sie sich bislang nicht herangetraut. „Dafür muss man die Sprache können, sonst hört sich das schäbig an“, urteilen die Sängerinnen, die daher lieber die deutschen Versionen der Evergreens singen. Die Hoffnung, die sie vor Jahren mit dem Repertoirewechsel verbanden: jüngere Sänger zu einem Beitritt zu animieren. Das allerdings fruchtet nur mit viel Mühe. Das jüngste der insgesamt etwa 20 Mitglieder ist aktuell 45 Jahre alt, das Älteste, stolze 89 Jahre. Insgesamt drei Herren gehören heute noch Serenita Önkfeld an. Über mehr Männer würden sich die Sängerinnen sehr freuen. Denn aktuell, verrät Bornewasser, könne der Chor mit Mühe und Not dreistimmig singen. Bässe und Tenöre würden für einen satteren Klang fehlen. Neben den wöchentlichen Proben absolviert Serenita Önkfeld hin und wieder auch ein paar Auftritte im Jahr. Doch auch diese seien über die Jahre weniger geworden, bestätigt Bornewasser. Bei den Hahnenbergern sind sie ein bis zweimal im Jahr zu Gast, beim Gottesdienst zum Önkfelder Erntedankfest dürfen sie nicht fehlen. Und seit etwa einem Jahrzehnt erfreut sich ihr jährliches Kaffeekonzert einer stetig wachsenden Beliebtheit. Für das nächste, das Ende des Monats ansteht, proben sie auch schon fleißig. Martin Storbeck, der die Serenita mit einer längeren Unterbrechung in den 1990er Jahren seit nunmehr weit über 20 Jahren musikalisch anleitet, hebt die Rolle als Traditionschor hervor. „Es ist eine sehr schöne Runde, die meisten in Önkfeld beheimatet.“ Seines Erachtens wäre es schade, eine solche örtliche Institution aussterben zu lassen. „Wir freuen uns daher über jede gesangliche Unterstützung.“